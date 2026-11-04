ABD'de ISM hizmet PMI ekimde 54,5'e inerek 54,8'lik beklentinin altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'de ISM hizmet PMI ekimde 54,5'e inerek 54,8'lik beklentinin altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD'de ISM hizmet sektörü PMI ekimde aylık 0,4 puan azalarak 54,5'e indi ve 54,8'lik piyasa beklentisinin altında kaldı. Sektörde büyüme hızının yavaşladığına işaret eden endekte S&P Global hizmet PMI 56,1'e aşağı yönlü revize edildi.

NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 54,5'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, sektördeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.

ISM, ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI ekimde önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak 54,5'e indi. Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 54,8 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Sektörün büyüme hızının yavaşladığına işaret eden endeks, eylülde 54,9 değerini almıştı.

İş aktivitesi endeksi ekimde aylık bazda 2,7 puan azalarak 53,8'e ve yeni siparişler endeksi 3,9 puan azalışla 55,9'a geriledi. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 1,3 puan artışla 51,4'e yükseldi.

Söz konusu dönemde hizmet sektöründeki 15 sektörde büyüme kaydedilirken 2 sektörde daralma görüldü.

Büyüme kaydeden sektörler, ulaştırma ve depolama, toptan ticaret, bilgi, perakende ticaret, sanat, eğlence ve rekreasyon, finans ve sigorta, diğer hizmetler, gayrimenkul, kiralama ve leasing, konaklama ve yiyecek hizmetleri, tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, kamu hizmetleri, eğitim hizmetleri, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler ile kamu yönetimi olarak sıralandı.

Daralma görülen sektörler ise inşaat ile sağlık ve sosyal yardım oldu.

S&P Global hizmet sektörü PMI aşağı yönlü revize edildi

Öte yandan, S&P Global ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verisini açıkladı. Buna göre, hizmet sektörü PMI ekimde bir önceki aya kıyasla 2,7 puan azalarak 56,1'e indi.

Endekse dair öncü veri 57,9 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI eylülde 58,8 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ekimde bir önceki aya kıyasla 2,5 puan azalışla 55,9'a geriledi.

Bileşik PMI, açıklanan öncü verilere göre 57,6 olmuştu. Bileşik PMI eylülde 58,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik aktivitede genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi Son savunması buz kestirdi Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi! Son savunması buz kestirdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
Arda Güler’den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj Arda Güler'den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj
19:36
Rakip Liverpool Fenerbahçe’nin 11’inde büyük sürpriz
Rakip Liverpool! Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz
19:26
Şanlıurfa Haliliye’de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa Haliliye'de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
19:21
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
18:41
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler
18:33
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 19:55:46. #.0.2#
SON DAKİKA: ABD'de ISM hizmet PMI ekimde 54,5'e inerek 54,8'lik beklentinin altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android