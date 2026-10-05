ABD'de ISM hizmet PMI eylülde 54,9'a geriledi, piyasa beklentisinin altında kaldı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 54,9'a gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken sektördeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.

ISM, eylül ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI eylülde önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak 54,9'a geriledi. Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 55,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Sektörün büyüme hızının yavaşladığına işaret eden endeks, ağustosta 55,4 değerini almıştı.

İş aktivitesi endeksi eylülde aylık bazda 5,2 puan azalarak 56,5'e ve yeni siparişler endeksi 1,1 puan azalışla 59,8'e geriledi. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 2,3 puan artışla 50,1'e yükseldi.

Söz konusu dönemde hizmet sektöründeki 13 sektörde büyüme kaydedilirken 4 sektörde daralma görüldü.

Büyüme kaydeden sektörler, toptan ticaret, gayrimenkul, kiralama ve leasing, diğer hizmetler, kamu yönetimi, perakende ticaret, eğitim hizmetleri, kamu hizmetleri, bilgi, ulaştırma ve depolama, finans ve sigorta, konaklama ve yiyecek hizmetleri, sağlık ve sosyal yardım ile profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler olarak sıralandı.

Daralma görülen sektörler ise tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, madencilik, inşaat ile şirket yönetimi ve destek hizmetleri oldu.

S&P Global hizmet sektörü PMI yukarı yönlü revize edildi

Öte yandan, S&P Global eylül ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verisini açıkladı. Buna göre, hizmet sektörü PMI eylülde bir önceki aya kıyasla 2,3 puan artarak 58,8'e yükseldi.

Endekse dair öncü veri 58,7 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI ağustosta 56,5 olarak kaydedilmişti. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da eylülde bir önceki aya kıyasla 2,4 puan artışla 58,4'e çıktı.

Bileşik PMI için açıklanan öncü veride herhangi bir revizyon yapılmadı. Bileşik PMI ağustosta 56,0 seviyesinde gerçekleşmişti. Endeks, Temmuz 2021'den bu yana hizmet sektöründeki iş aktivitesindeki en güçlü artışa işaret etti.

PMI verilerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik aktivitede genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.