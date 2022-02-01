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ABD'de ISM imalat endeksi ocakta düşüşünü sürdürdü - Son Dakika

ABD'de ISM imalat endeksi ocakta düşüşünü sürdürdü

01.02.2022 18:37
ABD'de ISM imalat endeksi ocakta düşüşünü sürdürdü

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ocakta bir önceki aya göre 1,2 puan azalışla 57,6'ya gerileyerek düşüşünü sürdürdü.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ocakta bir önceki aya göre 1,2 puan azalışla 57,6'ya gerileyerek düşüşünü sürdürdü.

ISM, ocak ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla 1,2 puan azalarak 57,6'ya indi.

Piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşen verinin 57,5 değerini alması öngörülüyordu.

Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen ve imalat sanayi büyümesinde bu dönemde yavaşlama yaşandığına işaret eden endeks, geçen yıl aralıkta da 58,8 değerini almıştı.

Üretim endeksi ocakta aylık 1,6 puan azalarak 57,8 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 3,1 puan azalışla 57,9 seviyesine geriledi. İstihdam endeksi ise söz konusu dönemde 0,6 puanlık artışla 54,5 değerine yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 14 alt sektörü büyüme kaydederken, sadece bir sektör küçülme gösterdi. Daralan sektör, kağıt ürünleri oldu.

IHS Markit'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan ocak ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 55'den 55,5'e revize edildi. İmalat sanayi PMI verisi, geçen yıl aralıkta 57,7 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, ocak ayı verilerinin imalat sektöründeki koşullarda nispeten hafif bir iyileşme gösterdiği belirtildi. Açıklamada, yukarı yönlü revizyona rağmen verinin imalat faaliyetlerinde Ekim 2020'den bu yana kaydedilen en zayıf genişlemeye işaret ettiği aktarıldı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Eylül, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de ISM imalat endeksi ocakta düşüşünü sürdürdü - Son Dakika Ekonomi


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