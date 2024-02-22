ABD\'de işsizlik maaşı başvuruları 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Şubat ile biten haftada 201 binle 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi.
ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 17 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi azalarak 201 bine düştü.
Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve 5 haftanın en düşük seviyesini kaydeden başvuru sayısının 217 bin olacağı öngörülüyordu.
İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise yukarı yönlü revize edilerek 212 binden 213 bine çıkarıldı.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı bir önceki haftaya kıyasla 3 bin 500 azalarak 215 bin 250'ye geriledi.
Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 10 Şubat ile biten haftada 27 bin kişi azalarak 1 milyon 862 bine düştü.
Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin giderek artan işten çıkarmalara rağmen iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu gösterdiğini ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını bir süre daha yüksek seviyede tutması için alan sağladığını belirtti.
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