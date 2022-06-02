ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü - Son Dakika
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

02.06.2022 16:22
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Mayıs ile biten haftada 200 bine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Mayıs ile biten haftada 200 bine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 28 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi azalarak 200 bine indi.

Beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 210 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 210 binden 211 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 500 azalarak 206 bin 500 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 21 Mayıs ile biten haftada 34 bin azalarak 1 milyon 309 bin seviyesine geriledi ve 27 Aralık 1969'dan bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Analistler, son verilerin sıkı iş gücü piyasası koşullarının devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü - Son Dakika


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