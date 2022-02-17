ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde artış gösterdi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Şubat ile biten haftada beklentilerin aksine yükseliş göstererek 248 bine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 12 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 23 bin kişi artarak 248 bine yükseldi.

Beklentilerin aksine artış gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 219 bine gerilemesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 223 binden 225 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 10 bin 500 azalarak 243 bin 250 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları da 5 Şubat ile biten haftada 26 bin azalarak 1 milyon 593 bin seviyesinde seyretti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının dört haftada ilk kez artış göstermesine rağmen Omicron varyantının etkisiyle ocak ayının ortalarında kaydedilen ve 3 ayın en yükseği olan 290 bin seviyesinin altında kaldığını belirtti.