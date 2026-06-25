ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları D düştü - Son Dakika
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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları D düştü

25.06.2026 16:27
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 215 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 20 Haziran ile biten haftada 215 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 20 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi azalarak 215 bine geriledi.

Piyasa beklentisi bu dönemde işsizlik maaşı başvuru sayısının 225 bin olduğu yönündeydi.

Önceki hafta 226 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 227 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 750 artışla 224 bin 250'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 13 Haziran ile biten haftada 21 bin kişi artarak 1 milyon 821 bin oldu ve yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İşsizlik maaşı, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları D düştü - Son Dakika

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