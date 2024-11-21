ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düştü

Ekonomi

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Kasım ile biten haftada 213 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin azalarak 213 bine indi.

Bu dönemde yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 220 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi ise 217 binden 219 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 bin 750 azalarak 217 bin 750'ye geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 9 Kasım ile biten haftada 36 bin kişi artarak 1 milyon 908 bine çıktı.