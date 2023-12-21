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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Piyasa Beklentilerinin Altında - Son Dakika
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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Piyasa Beklentilerinin Altında

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Aralık ile biten haftada 205 bine yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İşsizlik maaşı başvurularının 214 bin olması öngörülüyordu.

ABD\'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Piyasa Beklentilerinin Altında
21.12.2023 - 17:31,
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Aralık ile biten haftada 205 bine yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 16 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak 205 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve 2 ayın en düşük seviyesine yakın seyreden işsizlik maaşı başvurularının 214 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 202 binden 203 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı bir önceki haftaya kıyasla 1500 azalarak 212 bine geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 9 Aralık ile biten haftada 1000 kişi azalarak 1 milyon 865 bine indi.

Kaynak: AA
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