ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı

ABD\'de İstihdam Maliyet Endeksi Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, Ocak-Mart 2024 dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Endeks, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. İstihdam maliyeti ise yıllık bazda yüzde 4,2 artış kaydetti. Maaşlar ve yan hak maliyetleri birinci çeyrekte yüzde 1,1 artarken, özel sektör çalışanlarının maliyeti yüzde 1,1 ve kamu çalışanlarının maliyeti yüzde 1,3 arttı.

30.04.2024 16:11
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NEW ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Ocak-Mart 2024 dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, ücret artışını ölçen İstihdam Maliyet Endeksi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 arttı.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,9 artış gösteren endekse dair piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 1 artması yönündeydi.

İstihdam maliyeti ilk çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 4,2'lik artış kaydetti.

Maaşlar ve yan hak maliyetleri birinci çeyrekte yüzde 1,1 arttı.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti aynı dönemde yüzde 1,1 ve kamu çalışanlarının maliyeti yüzde 1,3'lük artış gösterdi.

Kaynak: AA

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