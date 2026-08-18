ABD'de İthalat ve İhracat Fiyatları Düştü - Son Dakika
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ABD'de İthalat ve İhracat Fiyatları Düştü

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Temmuzda ithalat fiyat endeksi %0,4, ihracat fiyat endeksi %1,3 azaldı. Yıllık artış ise devam ediyor.

NEW ABD'de ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi yüzde 1,3 azaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek aylık azalışını kaydeden ithalat fiyat endeksine dair piyasa beklentileri, bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi. Endeks, haziranda yüzde 0,3 gerilemişti.

İthalat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,9 yükseldi.

İhracat fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 1,3 geriledi.

Piyasa beklentileri ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Endeks, haziranda yüzde 0,7 azalmıştı.

İhracat fiyat endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,2 yükseldi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de İthalat ve İhracat Fiyatları Düştü - Son Dakika

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