ABD'de JOLTS açık iş sayısı şubatta 8 milyon 756 bine çıktı.
ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ait JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı şubatta bir önceki aya kıyasla 8 bin artarak 8 milyon 756 bine yükseldi.
Piyasa beklentileri açık iş sayısının bu dönemde 8 milyon 760 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Açık iş sayısı, ocakta 8 milyon 748 bin olmuştu.
Bu dönemde açık iş sayısının arttığı sektörler arasında finans ve sigorta, eyalet ve yerel yönetim ile sanat, eğlence ve dinlenme yer aldı. Bilgi ve federal hükümette ise açık iş sayısında azalış kaydedildi.
İşe alım sayısı da aynı dönemde 120 bin artarak 5 milyon 818 bine yükseldi.
Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise söz konusu dönemde 110 bin artışla 5 milyon 559 bine çıktı.
İstifa edenlerin sayısı da şubatta 38 bin kişi artarak 3 milyon 484 bin ile 3 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.
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