ABD’de Kasım Tüketim Harcamaları Beklentilerin Altında

Ekonomi

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, kasımda aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

3 ayın en düşük artışını kaydeden kişisel gelirlere ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde gelirlerin yüzde 0,4 artacağı yönündeydi. Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış ekimde yüzde 0,7 olarak hesaplanmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları da kasımda aylık bazda yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında yükselen kişisel tüketim harcamalarının yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. Kişisel tüketim harcamaları ekim ayında yüzde 0,3'lük artış kaydetmişti.

Fed'in enflasyon göstergesi beklentinin altında geldi

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,4 arttı.

Piyasa beklentileri endeksin aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,5 arttığı yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de kasımda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Piyasa beklentisi endeksin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 arttığı yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ekimde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.