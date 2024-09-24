ABD'de Konut Fiyatları Yüzde 5 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'de Konut Fiyatları Yüzde 5 Arttı

Temmuzda S&P CoreLogic Case-Shiller Endeksi, ABD'de konut fiyatlarının yüzde 5 yükseldiğini gösterdi.

24.09.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 5 arttı.

S&P CoreLogic Case-Shiller, temmuz ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5'lik artış kaydetti.

Endeks, temmuzda 325,78 değeriyle tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Bu dönemde rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret eden endeks, haziranda yıllık yüzde 5,5 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,9 yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden endeks, haziran ayında yüzde 6,5 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 8,8 yükseldi.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 8,2 ile Las Vegas, yüzde 7,2 ile Los Angeles oldu. Konut fiyatlarının yüzde 0,8 arttığı Portland ise en düşük yıllık artış görülen şehir olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Konut Fiyatları Yüzde 5 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?
16:32 İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Kubeysi’yi öldürdü İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü
15:10 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
13:56 İstanbul’dan sonra adres bu kez Ankara Suç makineleri polisle çatıştı İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı
08:56 Bu kadarı da pes dedirtti Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler
08:01 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi
07:59 İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat’ın avukatının sevgilisi çıktı Aile hastaneye koştu İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu
07:22 Gece yarısı akaryakıta okkalı zam Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten Gece yarısı akaryakıta okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten
02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
01:19 29 kişi can vermişti Beşiktaş’taki gece kulübünde ihmaller zinciri 29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübünde ihmaller zinciri
00:28 Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:18 Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 18:39:57. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Konut Fiyatları Yüzde 5 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement