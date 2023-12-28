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ABD'de Mal Ticareti Açığı Kasımda Arttı - Son Dakika
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ABD'de Mal Ticareti Açığı Kasımda Arttı

ABD'de mal ticareti açığı, kasımda aylık bazda yüzde 0,8 artarak 90,3 milyar dolara yükseldi. Kasım ayı verilerine göre, mal ticareti açığı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Mal ihracatı yüzde 3,6 azalırken mal ithalatı yüzde 2,1 azaldı. Aynı dönemde toptan eşya ve perakende stokları da düşüş gösterdi.

ABD\'de Mal Ticareti Açığı Kasımda Arttı
28.12.2023 - 17:29,  Güncelleme: 17:29
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ABD'de mal ticareti açığı, kasımda aylık bazda yüzde 0,8 artarak 90,3 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin kasım ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artışla 90,3 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 88,4 milyar dolar olacağı yönündeydi. Mal ticareti açığı, ekimde 89,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde mal ihracatı yüzde 3,6 azalışla 165,1 milyar dolara gerilerken mal ithalatı yüzde 2,1 azalarak 255,4 milyar dolara düştü.

Toptan eşya stokları kasımda yüzde 0,2 azalışla 895,7 milyar dolara ve perakende stokları yüzde 0,1 azalarak 794,9 milyar dolara indi.

Kaynak: AA
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