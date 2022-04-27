ABD'de mal ticareti açığı martta rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de mal ticareti açığı martta rekor seviyeye ulaştı

27.04.2022 17:12
ABD'de mal ticareti açığı martta rekor seviyeye ulaştı

ABD'de mal ticareti açığı, martta aylık bazda yüzde 17,8 artarak 125,3 milyar dolar ile rekor kaydetti.

ABD'de mal ticareti açığı, martta aylık bazda yüzde 17,8 artarak 125,3 milyar dolar ile rekor kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı martta bir önceki aya kıyasla yüzde 17,8 artarak 125,3 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde rekor seviyeye ulaşan mal ticaret açığı, şubatta 106,3 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı martta yüzde 7,2 artışla 169,3 milyar dolara ve mal ithalatı yüzde 11,5 artarak 294,6 milyar dolara çıktı.

Ayrıca, toptan eşya stokları, martta aylık bazda yüzde 2,3 artarken, perakende stokları yüzde 2'lik yükseliş kaydetti.

Analistler, martta rekor seviyede gelen mal ticaret açığı verisinin ticaretin ilk çeyrekte ekonomik büyüme üzerinde bir engel olmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

YORUMLAR
500
Çin'de sanayi şirketlerinin karları ilk çeyrekte yüzde 8,5 arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları ilk çeyrekte yüzde 8,5 arttı ABD'de yeni konut satışları martta düşüşe devam etti ABD'de yeni konut satışları martta düşüşe devam etti

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de mal ticareti açığı martta rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 17:18:42. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de mal ticareti açığı martta rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement