ABD'de Mal Ticareti Açığı Temmuzda Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Mal Ticareti Açığı Temmuzda Arttı

ABD'de mal ticareti açığı, temmuzda aylık yüzde 6,3 artarak 102,7 milyar dolara yükseldi. ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, mal ticareti açığı beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

29.08.2024 17:16
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NEW ABD'de mal ticareti açığı, temmuzda aylık yüzde 6,3 artarak 102,7 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,3 yükselişle 102,7 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, ABD'nin mal ticareti açığının bu dönemde 97,7 milyar dolar olması yönündeydi.

Mal ticareti açığı, haziranda 96,6 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 172,9 milyar dolar ve mal ithalatı 275,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Toptan eşya stoklarının tutarı temmuzda yüzde 0,3 artarak 904,9 milyar dolara, perakende stoklarının tutarı da yüzde 0,8 artışla 811,4 milyar dolara yükseldi.

Kaynak: AA

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