ABD'de Mortgage Faiz Oranları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de Mortgage Faiz Oranları Artıyor

27.05.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 yıl vadeli mortgage faizi %6,65 ile en yüksek seviyeye ulaştı, başvurular azaldı.

NEW ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,65 ile Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 22 Mayıs'ta sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 8,5 azaldı. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 0,4 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 19 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,56'dan yüzde 6,65'e yükseldi. Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,93'ten yüzde 5,97'ye çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, 30 yıl vadeli mortgage faiz oranının son beş hafta içinde 30 baz puan artarak Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Kan, söz konusu oranın yüzde 6,65'e çıkmasıyla geçen hafta pek çok borçlunun yeniden finansmandan uzak durmasının anlaşılabilir bir durum olduğuna işaret etti.

Satın alma başvurularının tüm kredi türlerinde hafif bir düşüş kaydetmiş olsa da geçen yıla kıyasla daha güçlü bir seyir izlediğine değinen Kan, "Daha yüksek faiz ortamı ve bunun alım gücü üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle daha düşük tutarlı kredi talep edenlerin daha az aktif olmasıyla birlikte, satın alma başvurularına ilişkin ortalama kredi tutarı 473 bin 600 dolar ile en yüksek seviyesine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Mortgage Faiz Oranları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı ABD Sağlık Bakanı, yılanı çıplak elleriyle yakaladı
Beşiktaş’ta yaprak dökümü: 11 ayrılık Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 11 ayrılık
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin’den sert tepki Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki
Fenerbahçe’de de forma giymişti Bursaspor aradığı golcüyü buldu Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu

15:40
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
15:36
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
13:59
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor
13:39
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:19
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını
İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 16:15:48. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD'de Mortgage Faiz Oranları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.