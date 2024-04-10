ABD'de Mortgage Faiz Oranları Yükselirken Başvurular Arttı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,01'e yükselirken mortgage başvuruları yüzde 0,1'lik artış kaydetti.
Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 5 Nisan ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,1 arttı.
Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 azalırken yeniden finansman başvuruları yüzde 10 arttı.
Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,91'den 7,01'e çıktı.
Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,35'ten 6,46'ya yükseldi.
MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının birçok ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisinin faiz indirimleri konusundaki temkinli duruşunu yinelemesi sonrası yükseldiğini belirtti.
Enflasyonun inatçı bir şekilde Fed'in hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğine işaret eden Kan, ekonominin genelinin de dayanıklılık göstermeyi sürdürdüğünü aktardı.
Kan, ülkede geçen hafta açıklanan güçlü istihdam verilerinin de faizler üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdığını kaydetti.
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