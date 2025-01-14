ABD'de Nüfus Artışı Yavaşlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Nüfus Artışı Yavaşlayacak

2033'te ölümler doğumları geçecek, nüfus yaşlanacak ve göç artacak.

14.01.2025 19:47
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ABD'de 2033 itibarıyla yıllık ölüm oranlarının doğum oranlarını geçmesinin öngörüldüğü bildirildi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), "Demografik Görünüm: 2025-2055" raporunu yayımladı.

Raporda, ABD nüfusunun 2025'teki 350 milyon kişiden 2055'te 372 milyon kişiye çıkarak yılda ortalama yüzde 0,2 oranında büyümesinin beklendiği belirtildi.

Bu oranın 1975-2024 döneminde kaydedilen yıllık ortalama yüzde 0,9'luk büyüme oranının dörtte birinden az olduğu kaydedilen raporda, 2033 itibarıyla yıllık ölümlerin yıllık doğumları geçmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, nüfus artış hızının gelecek 30 yıl boyunca genel olarak yavaşlamasının öngörüldüğü ve 2025-2035 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 0,4 seviyesinden 2036-2055 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 0,1'e düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Net göçün nüfus artışının giderek daha önemli bir kaynağı haline geleceğine işaret edilen raporda, göç olmadan, doğurganlık oranlarının bir neslin kendini yenilemesi için yetersiz kalacağı öngörüsüyle nüfusun 2033 itibarıyla azalmaya başlayabileceği aktarıldı.

Raporda, nüfusun 2025-2055 döneminde ortalama olarak yaşlanmasının beklendiği, 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısının bu dönemde belirgin bir şekilde artacağı ve bu grubun büyüme hızının daha genç yaş gruplarının büyüme hızından fazla olacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Göçmenler, Ekonomi, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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