ABD\'de Perakende Satışlar Beklentilerin Üzerinde Arttı

NEW ABD'de perakende satışlar, geçen yılın aralık ayında yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2023'e ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 709,9 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,4 artacağı yönündeydi.

ABD'de "tatil sezonu" olarak adlandırılan ve kasım ile aralık aylarını kapsayan dönemin güçlü bir şekilde tamamlandığına işaret eden perakende satış verisi, kasımda da yüzde 0,3 artmıştı.

Ülkede perakende satışlar, aralıkta yıllık bazda ise yüzde 5,6 arttı. Perakende satışlar kasımda yıllık bazda yüzde 4 artış göstermişti.

Söz konusu dönemde, mağaza dışı perakendecilerde, çeşitli mağaza perakendecilerinde, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalarda, spor malzemeleri, hobi, müzik aleti ve kitaplar ile yiyecek ve içecek sunulan mağazalarda satışlar arttı.

Aynı dönemde benzin istasyonlarında, mobilya ve elektronik ürünlerinin satıldığı mağazalar ile sağlık ve kişisel bakım ürünlerinin satıldığı mağazalardaki satışlarda azalış yaşanması dikkati çekti.