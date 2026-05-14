ABD'de Perakende Satışlar Nisan'da Arttı

NEW ABD'de perakende satışlar nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 757,1 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentileri dahilinde artan perakende satışlar, mart ayında yüzde 1,6 yükselmişti.

Perakende satışlar nisanda yıllık bazda da yüzde 4,9 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde satış tutarındaki en yüksek artış, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yükselen petrol fiyatlarına bağlı olarak benzin istasyonlarında görüldü.

Spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalar, elektronik ve beyaz eşya mağazaları, mağaza dışı perakendeciler, gıda ve içecek mağazaları, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan mekanlar ve çeşitli mağaza perakendecilerindeki satışlarda da artışlar kaydedildi.

Buna karşın, sağlık ve kişisel bakım mağazalarındaki satışlar yatay seyrederken, mobilya ve ev eşyası mağazaları, giyim mağazaları ile motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlar ise düşüş gösterdi.