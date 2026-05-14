ABD'de Perakende Satışlar Nisan'da Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de Perakende Satışlar Nisan'da Arttı

14.05.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan'da ABD perakende satışları aylık %0,5 artışla 757,1 milyar dolara yükseldi.

NEW ABD'de perakende satışlar nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 757,1 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentileri dahilinde artan perakende satışlar, mart ayında yüzde 1,6 yükselmişti.

Perakende satışlar nisanda yıllık bazda da yüzde 4,9 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde satış tutarındaki en yüksek artış, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yükselen petrol fiyatlarına bağlı olarak benzin istasyonlarında görüldü.

Spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalar, elektronik ve beyaz eşya mağazaları, mağaza dışı perakendeciler, gıda ve içecek mağazaları, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan mekanlar ve çeşitli mağaza perakendecilerindeki satışlarda da artışlar kaydedildi.

Buna karşın, sağlık ve kişisel bakım mağazalarındaki satışlar yatay seyrederken, mobilya ve ev eşyası mağazaları, giyim mağazaları ile motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlar ise düşüş gösterdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Perakende Satışlar Nisan'da Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı
Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG

20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 21:09:42. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'de Perakende Satışlar Nisan'da Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.