ABD'de Perakende Satışlarının Artmasıyla New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Perakende Satışlarının Artmasıyla New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası, ABD'de perakende satışların temmuzda beklenenden fazla artmasının ülke ekonomisindeki resesyon endişelerini hafifletmesiyle güne yükselişle başladı. ABD'de perakende satışlarının beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi ve işsizlik maaşı başvurularının düşmesi, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesine neden oldu.

15.08.2024 17:47
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New York borsası, ABD'de perakende satışların temmuzda beklenenden fazla artmasının ülke ekonomisindeki resesyon endişelerini hafifletmesiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,72 artarak 40.295,74 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,84 artışla 5.501,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,17 kazançla 17.394,54 puana yükseldi.

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesi sonrası bugün açıklanan perakende satış verilerinin tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ortaya koymasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Buna göre, ABD'de perakende satışlar, temmuzda aylık yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Perakende satışlarda bu dönemde yaşanan artış Ocak 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış oldu.

Analistler, beklentileri aşan perakende satış verilerinin ABD ekonomisindeki resesyon korkularını hafiflettiğini belirtti.

Ayrıca, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları da düşüşünü sürdürdü. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ağustos ile biten haftada 227 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Düşüşünü ikinci haftaya taşıyan işsizlik maaşına başvuranların sayısı, temmuz ayının başından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de sanayi üretimi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde azalış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesi ile Philadelphia şubesinin açıkladığı imalat endeksleri de ağustosta sektörde daralma olduğunu gösterdi.

Fed yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamaları da yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem bankanın faiz oranlarını düşürmesinin uygun olacağı zamanın yaklaştığına inandığını ifade etti.

Kurumsal taraftaki haber akışı da yatırımcılar tarafından takip edilirken, dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan Cisco'nun hisseleri, şirketin işten çıkarmaya gideceğini duyurmasına karşın finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 9'un üzerinde yükseldi.

ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın hisseleri de şirketin gelir ve karının 31 Temmuz'da sona eren üç aylık dönemde beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ve bu yıla ilişkin kar tahminini yükseltmesinin ardından yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Ulta Beauty'nin hisseleri de ABD'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett'ın Üst Yöneticisi olduğu Berkshire Hathaway'in şirketten hisse satın almasının ardından yüzde 8'in üzerinde yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de Perakende Satışlarının Artmasıyla New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika

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