ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 1 Azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azalarak 509'a geriledi.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayınlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16- 22 Mart tarihlerinde bir önceki haftaya göre 1 azalarak 509 oldu.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 84 azaldı.
Perşembe gününü 85,78 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 85,56 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 80,82 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 81,07 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayında artan merdiven altı üretime karşı vatandaşları uyardı. Palandöken, vatandaşların ucuz olduğu için sağlıksız ürünler alarak sağlıklarının kötü etkilenmesini engellemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, merdiven altı üreticilerin ve fırsatçıların Ramazan ayını fırsat olarak gördüğünü ve vatandaşların güvenilir esnaftan alışveriş yapması gerektiğini vurguladı.
Hatay'ın bereketli topraklarında çilek hasadı başladı. Dörtyol ilçesinde çilek yetiştiren Muharrem Peköz'ün çileği tarladan 100 TL'den alıcı buluyor. Çilek üretimi başarılı bir şekilde artış gösteriyor ve önümüzdeki periyotta 15 dönüm kadar yapılması planlanıyor. Çilek üretimi zevkli bir iş olarak değerlendiriliyor ve manavlara çalışıldığı için ödenek para kaybı olmuyor. Çileklerin fiyatı 80 TL ile 100 TL arasında değişiyor.
TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ferhat Şen, Birliğin yeni dönemde kapasite artırma yatırımlarına ağırlık vereceğini ve üreticilere kilogram başına 5 lira fark ödemesine haziran ayında başlayacaklarını duyurdu. Şen, Birlik bünyesinde bulunan kuru üzüm işletmesi, sirke, alkol, pekmez ve kolonya fabrikalarının yanı sıra üretim kapasitesini 2 katına çıkaracaklarını ve sirke işletmesine ilave 10 milyon litrelik yatırım yapacaklarını belirtti. Ayrıca, Birliğin Manisa ve İzmir'deki gayrimenkullerinin değerlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve depolama maliyetlerini düşürmek amacıyla çatı tipi güneş enerjisi santrali kurmayı planladıklarını ifade etti. Şen ayrıca, TMO ile ortak çalışarak üzüm alımlarını gerçekleştireceklerini ve ortaklara kilogram başına 5 lira fark ödemesi yapacaklarını da sözlerine ekledi.
Ramazan ayı boyunca vatandaşlar, doğal ürünlerden elde ettikleri kompostolar ile susuzluğunu gidermek için kuru meyvelere ilgi gösteriyor. Özellikle çekirdeksiz üzüm kurusu, kayısı, incir ve erik kuruları tercih ediliyor. Samsun'da esnaflık yapan Recai Doğanay, komposto yapımında en çok çekirdeksiz kuru üzümün tercih edildiğini belirtiyor. Kuru meyvelerin fiyatları ise çeşitlilik göstermektedir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın 8 Temmuz haftasında uzaya gönderileceğini açıkladı. Kacır, Türksat 6A'nın Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki 40 yıllık rüyasının gerçekleşmesini sağladığını belirtti. Uydunun bütün kritik alt sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirildiği ve Türkiye'nin haberleşme uydularının dünya nüfusunun yarıdan fazlasının kullanımına erişeceği ifade edildi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde badem üretimi yapan çiftçiler, meteorolojinin don uyarısı üzerine bahçelerine giderek ağaçlarını korumak için ateş yakıp nöbet tuttu. Badem filizlerinin soğuk havadan etkilenmemesi için saman balyaları yakılarak ağaçlar koruma altına alındı. Çiftçiler, verimin düşmemesi için 2-3 gün boyunca nöbet tutmaya devam edecek.
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