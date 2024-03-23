ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 1 Azaldı

TARİŞ, üreticilere kilogram başına 5 lira fark ödemesine haziran ayında başlayacak

TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ferhat Şen, Birliğin yeni dönemde kapasite artırma yatırımlarına ağırlık vereceğini ve üreticilere kilogram başına 5 lira fark ödemesine haziran ayında başlayacaklarını duyurdu. Şen, Birlik bünyesinde bulunan kuru üzüm işletmesi, sirke, alkol, pekmez ve kolonya fabrikalarının yanı sıra üretim kapasitesini 2 katına çıkaracaklarını ve sirke işletmesine ilave 10 milyon litrelik yatırım yapacaklarını belirtti. Ayrıca, Birliğin Manisa ve İzmir'deki gayrimenkullerinin değerlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve depolama maliyetlerini düşürmek amacıyla çatı tipi güneş enerjisi santrali kurmayı planladıklarını ifade etti. Şen ayrıca, TMO ile ortak çalışarak üzüm alımlarını gerçekleştireceklerini ve ortaklara kilogram başına 5 lira fark ödemesi yapacaklarını da sözlerine ekledi.