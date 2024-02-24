ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 503'e Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 503'e Yükseldi

ABD\'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 503\'e Yükseldi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 6 adet artarak 503'e yükseldi. Baker Hughes'un verilerine göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 97 adet azaldı. Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 81,62 dolar seviyesinde tamamlarken, WTI tipi ham petrolün varili 76,49 dolardan kapandı.

24.02.2024 10:11  Güncelleme: 10:13
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 6 adet artarak 503'e yükseldi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Şubat tarihleri arasında bir önceki haftaya göre 6 adet artarak 503 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 97 adet azaldı.

Perşembe gününü 82,86 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 81,62 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 76,49 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,61 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA

Baker Hughes, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 503'e Yükseldi - Son Dakika

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