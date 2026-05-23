ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Artıyor

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16-22 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 10 artarak 425'e yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 30 azaldı.

Perşembe gününü 102,58 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 103,54 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 96,60 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varil fiyatı perşembeyi 96,35 dolar seviyesinde tamamlamıştı.