ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

15.10.2022 09:14
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Ekim haftasında önceki haftaya kıyasla 8 adet artarak 610'a yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 165 adet arttı.

Brent petrolün varili, cuma gününü 91,63 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 85,61 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 89,11 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Baker Hughes, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika

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