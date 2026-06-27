ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-26 Haziran döneminde önceki haftaya göre 7 artarak 440'a yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 8 arttı.

Perşembe gününü 75,5 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,6 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 69,23 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 71,92 dolar seviyesinde tamamlamıştı.