ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Azaldı

07.06.2025 09:38
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Baker Hughes'a göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 442'ye geriledi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 9 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Mayıs-6 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 9 azalarak 442'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 50 azaldı.

Perşembe gününü 65,03 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 66,34 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,37 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 62,64 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA

Baker Hughes, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Azaldı - Son Dakika

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