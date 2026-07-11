ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Sabit Kaldı - Son Dakika
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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Sabit Kaldı

11.07.2026 09:39
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 2-10 Temmuz haftasında 445 olarak belirlendi ve değişmedi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 2-10 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre değişmeyerek 445'te sabit kaldı. ABD'de önceki veriler, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla 2 Temmuz'da açıklanmıştı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 21 arttı.

Perşembe gününü 76,30 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 76,01 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,41 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 72,08 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Sabit Kaldı - Son Dakika

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