ABD'de Petrol Stokları 1.9 Milyon Varil Arttı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de Petrol Stokları 1.9 Milyon Varil Arttı

22.04.2026 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin ham petrol stokları 1.9 milyon varil artarak 465.7 milyon varile yükseldi. Üretim düştü.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 900 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artışla 465 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 4 milyon 100 bin varil azalarak 405 milyon varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 600 bin varil azalışla 228 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 11-17 Nisan haftasında 11 bin varil azalarak 13 milyon 585 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 787 bin varil artışla 6 milyon 78 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 427 bin varil azalışla 4 milyon 798 bin varil oldu.

EIA'nın "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Çevre

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Tarihi yapıda tepki çeken halay Tarihi yapıda tepki çeken halay
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı
Real Madrid’in yeni kahramanı Arda Güler’i öve öve bitiremediler Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

18:57
Beşiktaş transferde büyük oynuyor 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
18:38
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
18:15
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
17:25
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
17:20
Mbappe ve Vinicius Junior’ın yuhalandığı maçta Arda Güler’e büyük onur
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:15:26. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.