ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Temmuzda Beklentilerin Üzerinde Arttı

Ekonomi

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, temmuzda 13,9 değerine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Philadelphia Şubesi, temmuz ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre endeks, temmuzda geçen aya göre 13 puan artışla 13,9 değerine çıktı.

Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde 2,7 değerini alması yönündeydi.

Yeni sipariş endeksi, temmuzda 23 puan artarak 20,7 ile Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Sevkiyat endeksi, aynı dönemde 35 puan artışla 27,8 çıktı ve Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İstihdam endeksi de temmuzda 18 puan artarak 15,2 ile Ekim 2022'den bu yana en yüksek değere çıktı.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.