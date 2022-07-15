ABD'de sanayi üretimi haziranda beklentilerin aksine düştü - Son Dakika
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ABD'de sanayi üretimi haziranda beklentilerin aksine düştü

15.07.2022 16:38
ABD'de sanayi üretimi haziranda beklentilerin aksine düştü

ABD'de sanayi üretimi, haziranda aylık yüzde 0,2 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD'de sanayi üretimi, haziranda aylık yüzde 0,2 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren sanayi üretiminin mayıs ayında olduğu gibi yüzde 0,1 artması öngörülüyordu.

Sanayi üretimi bu yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 6,1'lik yükseliş gösterdi. İmalat sanayi üretimi de haziranda aylık yüzde 0,5'lik azalış kaydetti.

Düşüşünü ikinci aya taşıyan imalat sanayi üretiminin yüzde 0,1 azalması bekleniyordu. Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydeden imalat sanayi üretimi, mayıs ayında da yüzde 0,5'lik azalmıştı.

İmalat sanayi üretimi, ikinci çeyrekte ise yüzde 4,2 arttı.

Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,3 puanlık azalışla yüzde 80'e geriledi.

Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 80,6 olması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin altında kalan kapasite kullanım oranı, mayısta yüzde 80,3 olmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de sanayi üretimi haziranda beklentilerin aksine düştü - Son Dakika

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