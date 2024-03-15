ABD'de Sanayi Üretimi Şubatta Arttı

NEW ABD'de sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 0,1 arttı.
ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.
Piyasanın bu dönemde değişim göstermesini beklemediği sanayi üretimi, ocak ayında yüzde 0,5 düşmüştü.
İmalat sanayi üretimi de şubatta yüzde 0,8 artış kaydetti. İmalat sanayi üretimine yönelik piyasa beklentisi, şubatta yüzde 0,3 artması yönündeydi.
İmalat sanayi üretimi, ocak ayında yüzde 1,1 azalmıştı.
Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 78,3 ile uzun dönem ortalamasının 1,3 puan altında kaldı.
Piyasa beklentilerinin altında gelen kapasite kullanım oranının yüzde 78,5 olması öngörülüyordu.
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu. DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, güncel konularla ilgili istişarede bulundu. Vali Çiftçi ziyarette gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı. Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı'nda '2025 EİT Turizm Başkenti' olarak ilan edilmesinin hazırlık çalışmalarının sürdüğünü anlatan Vali Çiftçi, konuyla ilgili toplantılar düzenlediklerini söyledi. Vali Çiftçi, Erzurum'un sportif uluslararası organizasyonların ardından kültür ve turizm açısından önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını bildiren Vali Çiftçi, bu etkinlikleri bir fırsat olarak görüp, kentin faydasına değerlendireceklerine işaret etti. 2.Organize Sanayi Bölgesinde mevcut alana, Milli Savunma Bakanlığı uhdesindeki 1,5 milyon metrekarelik bir bölümün eklenmesi için çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Vali Çiftçi, bunun sağlanması durumunda taleplerin rahatlıkla karşılanabileceğini vurguladı. Vali Çiftçi, özellikle Ramazan aylarında kent genelinde kullanılan maytap türü patlayıcılarla ilgili önleyici tedbirlerin alınacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Belediyeler, ideolojik saplantılar içinde olanların ideolojilerine araç yapacakları bir kurum değildir.
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