ABD'de Sanayi Üretimi Şubatta Arttı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu. DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Çiftçi, güncel konularla ilgili istişarede bulundu. Vali Çiftçi ziyarette gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı. Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı'nda '2025 EİT Turizm Başkenti' olarak ilan edilmesinin hazırlık çalışmalarının sürdüğünü anlatan Vali Çiftçi, konuyla ilgili toplantılar düzenlediklerini söyledi. Vali Çiftçi, Erzurum'un sportif uluslararası organizasyonların ardından kültür ve turizm açısından önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını bildiren Vali Çiftçi, bu etkinlikleri bir fırsat olarak görüp, kentin faydasına değerlendireceklerine işaret etti. 2.Organize Sanayi Bölgesinde mevcut alana, Milli Savunma Bakanlığı uhdesindeki 1,5 milyon metrekarelik bir bölümün eklenmesi için çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Vali Çiftçi, bunun sağlanması durumunda taleplerin rahatlıkla karşılanabileceğini vurguladı. Vali Çiftçi, özellikle Ramazan aylarında kent genelinde kullanılan maytap türü patlayıcılarla ilgili önleyici tedbirlerin alınacağını ifade etti.