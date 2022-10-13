ABD'de sosyal güvenlik yardımlarına enflasyon nedeniyle "41 yılın en yüksek artışı" yapılacak - Son Dakika
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ABD'de sosyal güvenlik yardımlarına enflasyon nedeniyle "41 yılın en yüksek artışı" yapılacak

13.10.2022 22:24
ABD'de sosyal güvenlik yardımlarına enflasyon nedeniyle "41 yılın en yüksek artışı" yapılacak

ABD Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal güvenlik yardımlarına 2023'te yüzde 8,7 ile "1981'den bu yana en yüksek artışın" yapılacağını duyurdu.

ABD Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal güvenlik yardımlarına 2023'te yüzde 8,7 ile "1981'den bu yana en yüksek artışın" yapılacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, emekliler ve sosyal güvenlik sistemi kapsamındaki kişilere yapılan yardımda hayat pahalılığı artışına gidileceği belirtildi.

Ortalama olarak sosyal güvenlik yardımlarının ocaktan itibaren ayda 140 dolardan fazla artacağı aktarılan açıklamada, yaklaşık 70 milyon Amerikalı için sosyal güvenlik yardımlarının 2023'te yüzde 8,7 artacağı bildirildi.

Böylece ülkedeki yüksek enflasyon nedeniyle sosyal güvenlik yardımlarında 1981'den bu yana en yüksek artışa gidilecek. ABD'de sosyal güvenlik yardımları 1981'de yüzde 11,2 oranında artırılmıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Yetkilisi Kilolo Kijakazi, konuya ilişkin açıklamasında, yaşlılara sağlanan federal sağlık sigortası programı Medicare'in primlerinin düştüğünü ve gelecek yıl sosyal güvenlik yardımlarının arttığını, bunun yaşlı vatandaşlara rahatlık sağlayacağını ifade etti.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de sosyal güvenlik yardımlarına enflasyon nedeniyle '41 yılın en yüksek artışı' yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de sosyal güvenlik yardımlarına enflasyon nedeniyle "41 yılın en yüksek artışı" yapılacak - Son Dakika
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