ABD'de tarım dışı istihdam, şubat ayında 275 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a yükseldi.
ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.
Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam şubatta 275 bin kişi arttı.
Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, 198 bin kişi artması öngörülüyordu.
Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri, kamu, yiyecek ve içecek hizmetini, sosyal yardım, ulaşım ve antrepo sektörlerinde arttı.
Tarım dışı istihdama ilişkin Aralık 2023 ve ocak ayı verilerinde ise aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda geçen yıl aralık ayında kaydedilen artış 333 binden 290 bine ve ocak ayı için 353 binden 229 bine çekildi.
İşsizlik oranı 2 yılın en yüksek seviyesinde
ABD'de işsizlik oranı, şubatta 0,2 puan artarak yüzde 3,9'a yükseldi.
Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ve Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden işsizlik oranının bu dönemde ocakta olduğu gibi yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.
Ülkedeki işsiz sayısı, şubatta 334 bin kişi artarak 6 milyon 458 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise art arda üç aydır değişim göstermeyerek 62,5 oldu.
Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,3'e yükselirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,1 artarak 34,57 dolara çıktı.
Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Şubat 2022'den bu yana en düşük artışı kaydeden ortalama saatlik kazanç verisi ocakta yüzde 0,5 artmıştı.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'de Tarım Dışı İstihdam Arttı, İşsizlik Oranı Yükseldi - Son Dakika
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