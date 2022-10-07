Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 263 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e geriledi. - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.