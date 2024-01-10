ABD\'de toptan eşya stokları beklentilere paralel azaldı

NEW ABD'de toptan eşya stokları, geçen yıl kasımda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel azalış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin Kasım 2023'e ait verileri açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalarak 896,2 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerine paralel azalış gösteren toptan eşya stokları ekim ayında da yüzde 0,3 azalmıştı.

Stoklar, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3'lük düşüş kaydetti.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları da bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 666,6 milyar dolar oldu. Toptan eşya satışları, ekim ayında yüzde 1,5 azalmıştı.

Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti.