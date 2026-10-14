ABD'de TÜFE eylülde yıllık yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerini aştı

ABD'de TÜFE eylülde yıllık yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerini aştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentilere uygun arttı. Endeksin yıllık artışı ise eylülde yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı
Kaynak: AA
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