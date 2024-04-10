ABD'de TÜFE Mart Ayında Beklentilerin Üzerinde Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de TÜFE Mart Ayında Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Barınma ve benzin fiyatlarındaki artış TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasına katkıda bulundu. Çekirdek TÜFE de beklentileri aşarak martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık 3,8 arttı.

10.04.2024 16:21  Güncelleme: 16:23
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NEW ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Bu dönemde aylık bazda yüzde 0,3 artması beklenen TÜFE, şubatta da 0,4'lük artış kaydetmişti.

Ülkede TÜFE, martta yıllık bazda ise yüzde 3,5 artarken, enflasyon eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun martta yüzde 3,4 olması yönündeydi. TÜFE, şubatta yıllık bazda yüzde 3,2 yükselmişti.

Barınma ve benzin fiyatlarındaki artış öne çıktı

Söz konusu dönemde barınma endeksi yüzde 0,4 benzin fiyatı yüzde 1,7 yükseldi. Barınma ve benzin fiyatlarındaki yükseliş, TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasına katkıda bulundu.

Enerji endeksi martta aylık yüzde 1,1, gıda endeksi yüzde 0,1 arttı. Ulaşım fiyatlarının da aylık yüzde 1,5 artması dikkati çekti.

Çekirdek enflasyon da beklentileri aştı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de martta şubat ayında olduğu gibi aylık yüzde 0,4 ve yıllık 3,8 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artması yönündeydi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de TÜFE Mart Ayında Beklentilerin Üzerinde Arttı - Son Dakika

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