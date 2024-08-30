ABD'de Tüketici Güven Endeksi Ağustosta Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Tüketici Güven Endeksi Ağustosta Arttı

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan ölçümlere göre, ABD'de tüketici güven endeksi ağustosta 67,9 olarak revize edildi. Mevcut ekonomik koşullar endeksi düşerken, tüketici beklentileri endeksi artış gösterdi. Ayrıca, seçim beklentileri de değişti.

30.08.2024 18:17
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NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta yukarı yönlü revize edilerek 67,9 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin ağustos ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 1,5 puan artışla 67,9'a ulaştı.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 67,8 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi, temmuzda 66,4 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların halihazırdaki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık bazda 1,4 puan azalarak 61,3'e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 3,3 artarak 72,1'e çıktı.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ağustosta yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e gerilerken, 2020 Aralık'tan bu yana en düşük seviye kaydedildi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3'te kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, temmuz ayında tüketicilerin yüzde 51'inin Donald Trump, yüzde 37'sinin Joe Biden'ın seçimi kazanmasını beklediğini anımsattı.

Ağustos ayında seçim beklentilerinin tersine döndüğünü ifade eden Hsu, Trump'ın kazanmasını bekleyenlerin oranının yüzde 36, başkan adayı Kamala Harris'in kazanmasını bekleyenlerin oranının ise yüzde 54 olduğunu kaydetti.

Hsu, ABD'de başkanlık seçimleri yaklaştıkça hem ekonomik hem de seçim beklentilerinin değişebileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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