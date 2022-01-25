ABD'de ulusal konut fiyat endeksi yükselişini sürdürdü

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 arttı.

S&P CoreLogic Case-Shiller, Kasım 2021 dönemine ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,8'lik artış gösterdi.

Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamasına rağmen sürdüğüne işaret eden endeks, geçen yıl ekimde yıllık yüzde 19 artış kaydetmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 18,3 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen verinin bu dönemde yüzde 18 artması bekleniyordu.

Endeks, geçen yıl ekimde yüzde 18,5'lik artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 32,2 ile Phoenix, yüzde 29 ile Tampa ve yüzde 26,6 ile Miami oldu.