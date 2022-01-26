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ABD'de yeni konut satışları 9 ayın en yüksek seviyesinde - Son Dakika

ABD'de yeni konut satışları 9 ayın en yüksek seviyesinde

26.01.2022 18:31
ABD'de yeni konut satışları 9 ayın en yüksek seviyesinde

ABD'de yeni konut satışları, aralıkta aylık bazda yüzde 11,9 artışla 811 bin ile Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de yeni konut satışları, aralıkta aylık bazda yüzde 11,9 artışla 811 bin ile Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,9 arttı. ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 811 bin yeni konut satıldı.

Bu dönemde 9 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak piyasa beklentilerini geride bırakan yeni konut satışlarının 760 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 14 azaldı.

Bu arada, geçen yılın kasım ayına ilişkin yeni konut satışları verisi ise 744 binden 725 bine revize edildi.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artarak 377 bin 700 dolara yükseldi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, konut, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de yeni konut satışları 9 ayın en yüksek seviyesinde - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD'de yeni konut satışları 9 ayın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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