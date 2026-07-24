ABD'de Yeni Konut Satışları Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de Yeni Konut Satışları Artış Gösterdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haziranda yeni konut satışları, aylık %1,6 artarak 628 bin seviyesine ulaştı.

ABD'de yeni konut satışları, haziranda aylık yüzde 1,6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı haziranda mevsim etkilerinden arındırılmış yıllıklandırılmış olarak 628 bin seviyesinde gerçekleşti. Satışlar, aylık bazda yüzde 1,6 arttı.

Piyasa beklentisi, yeni konut satış sayısının 609 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satışları mayısta yüzde 4,3 azalarak 618 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 azaldı.

ABD'de haziranda satılan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 398 bin 300 dolara geriledi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Yeni Konut Satışları Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı o anlar kamerada Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada
Manisa’da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Manisa'da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar

18:53
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı
18:42
Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP’den istifa etti
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti
18:35
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
18:25
Özgür Özel’e ilk tebrik telefonu Bahçeli’den
Özgür Özel'e ilk tebrik telefonu Bahçeli'den
17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 19:32:37. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de Yeni Konut Satışları Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.