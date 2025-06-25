ABD'de Yeni Konut Satışları Düşüşte

NEW ABD'de yeni konut satışları, mayısta yüzde 13,7 azalarak beklentilerin altına indi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı, mayısta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 13,7 azalarak 623 bine geriledi.

Haziran 2022'den bu yana en yüksek oranda aylık azalışını kaydeden yeni konut satışlarına dair piyasa beklentisi, 694 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satışları, nisanda yüzde 9,6 artışla 722 bin olarak kaydedilmişti.

Ülkede yeni konut satışları, mayısta yıllık bazda da yüzde 6,3 düştü.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık yüzde 3 artarak 426 bin 600 dolara çıktı.