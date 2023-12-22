ABD\'de Yeni Konut Satışları Kasımda Büyük Düşüş Kaydetti

ABD'de yeni konut satışları, kasımda aylık bazda yüzde 12,2 azalarak 590 bine indi ve Nisan 2022'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 12,2 azalarak 590 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında kalan yeni konut satışlarının bu dönemde 658 bin olması öngörülüyordu.

Nisan 2022'den bu yana en büyük düşüşünü kaydeden yeni konut satışları, ekimde de yüzde 4 azalışla 672 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,4 arttı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 6 azalarak 434 bin 700 dolara geriledi.