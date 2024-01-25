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ABD'de Yeni Konut Satışları Piyasa Beklentilerini Aştı - Son Dakika
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ABD'de Yeni Konut Satışları Piyasa Beklentilerini Aştı

ABD'de yeni konut satışları, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 8 artışla 664 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede yeni konut satışları, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 14,4 arttı. Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla mortgage (konut kredisi) faizlerinin de düşeceğini, bunun da konut satışlarında geçen yılın sonunda görülen ivmenin bu yıl da devam edebileceği anlamına geldiğini belirtti.

ABD\'de Yeni Konut Satışları Piyasa Beklentilerini Aştı
25.01.2024 - 18:47,  Güncelleme: 18:48
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ABD'de yeni konut satışları, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 8 artışla 664 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, aralık 2023 dönemine ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 8 artarak 664 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerini geride bırakan yeni konut satışlarının bu dönemde 645 bin olması öngörülüyordu.

Bu dönemde toparlanma gösteren yeni konut satışları, geçen yıl kasımda yüzde 9 azalışla 615 bine düşmüştü.

Ülkede yeni konut satışları, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 14,4 arttı.

Yeni konut satışları 2023 genelinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,2 artarak 668 bine yükseldi.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı yıllık bazda yaklaşık yüzde 14 azalarak 413 bin 200 dolara geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla mortgage (konut kredisi) faizlerinin de düşeceğini, bunun da konut satışlarında geçen yılın sonunda görülen ivmenin bu yıl da devam edebileceği anlamına geldiğini belirtti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Yeni Konut Satışları Piyasa Beklentilerini Aştı - Son Dakika
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