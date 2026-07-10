ABD'den BAE'ye İhracat Kontrollerini Hafifletme Kararı - Son Dakika
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ABD'den BAE'ye İhracat Kontrollerini Hafifletme Kararı

10.07.2026 23:18
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ABD, BAE'ye askeri ve ticari ürün ihracatını hafifleterek önemli destek sağlayacak.

NEW ABD Ticaret Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik ticari ve askeri ürünlerin ihracat kontrollerini önemli ölçüde hafifletme kararı aldı.

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosunca (BIS) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD'nin önemli savunma ortağı" statüsü ve "Destansı Öfke" (Epic Fury) operasyonu dahil ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarının ilerletilmesine sağladığı destek dikkate alınarak, BAE'nin ihracat yönetmelikleri kapsamındaki konumunun yükseltileceği duyuruldu.

Bu çerçevede BIS'in BAE'yi ilgili yönetmelik kapsamında kısıtlamaların bulunduğu D: 3 ve D: 4 ülke gruplarından çıkaracağı kaydedilen açıklamada, bu adımın BAE'nin insansız hava aracı programlarına yönelik destek kısıtlamalarını ortadan kaldıracağı ifade edildi.

Açıklamada, BAE'nin A: 5 ülke grubuna taşınmasıyla da BAE hükümeti ve onaylı ticari kuruluşlara Ticaret Bakanlığı denetimine tabi askeri ürünler, belirli ticari uydular ve uzay araçları ile petrol ve gaz üretimi, tuzdan arındırma, sivil nükleer enerji üretimi süreçlerinde kullanılan çift kullanımlı ürünler için lisans aranmaksızın ihracat, yeniden ihracat ve ülke içi transfer işlemleri yapma imkanı sağlanacağı aktarıldı.

Söz konusu ürünlerin lisanssız ihracatının BAE'nin temel ticari ve altyapı ihtiyaçlarını destekleyeceği ve ülkenin savunma kurumlarını ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarını desteklemek üzere daha iyi donatacağı vurgulanan açıklamada, bu özel statünün BAE'ye devam eden ABD-BAE askeri ortaklığı ve BAE'nin hassas ABD teknolojisinin kötüye kullanılmasını önleme konusundaki taahhüdü ışığında tanındığı kaydedildi.

Yapay zeka ürünlerinin BAE'ye lisanssız ihracına da onay çıktı

Açıklamada buna ek olarak, Mayıs 2025'te imzalanan ABD-BAE Yapay Zeka İşbirliği çerçevesine uygun olarak, BAE hükümeti ve belirli şirketlerin yapay zeka çipleri ve sunucuları da dahil olmak üzere BAE'de gelişmiş bilgi işlem ürünlerini lisanssız olarak teslim almasının onaylandığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, BAE'nin ABD'nin yapay zeka dijital altyapı inşasına eşdeğer yatırımlar yapma taahhüdü de dahil olmak üzere, çerçeve metnindeki yatırım taahhütlerine olan bağlılığını yeniden teyit ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Savunma, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den BAE'ye İhracat Kontrollerini Hafifletme Kararı - Son Dakika

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