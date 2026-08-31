ABD'den Ekonomik Büyüme Vurgusu - Son Dakika
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ABD'den Ekonomik Büyüme Vurgusu

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Hazine Bakanı Bessent, politika hatalarının büyüme üzerinde etkili olmaması gerektiğini belirtti.

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ekonomik büyümeyi pek çok etkenin sekteye uğratabileceğini ancak politika hatalarının bunlardan biri olmaması gerektiğini belirtti.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Mevcut Ekonomik Gelişmeler" oturumu sonrasında "Büyüme" ve "Bankacılık" oturumları yapıldı.

Bessent, "Büyüme" oturumundaki konuşmasında, küresel büyümenin uzun bir süredir potansiyelinin altında seyrettiğini söyledi.

Ekonomik büyümeyi pek çok etkenin sekteye uğratabileceğine işaret eden Bessent, "Ancak bizzat kendi yarattığımız politika hataları artık bunlardan biri olmamalıdır." ifadesini kullandı.

Bessent, bu kapsamda aşırı düzenleyici ve idari yükler, kötü tasarlanmış mali teşvikler ve vergi sistemleri, yetersiz kamu ve özel sektör yatırımları, iç pazarın dağılması ile iş gücü becerilerindeki eksiklikler dahil olmak üzere büyümeye engel teşkil eden çeşitli unsurları tespit ettiklerini kaydetti.

ABD'nin söz konusu politika hatalarının giderilmesi konusunda öncü bir rol üstlendiğini vurgulayan Bessent, "Büyümeyi hızlandırmak, yatırımları canlandırmak, istihdamı artırmak ve ücretleri yükseltmek amacıyla kapsamlı bir düzenleme reformu başlattık." dedi.

Bessent, bunun sonuçlarını "rekor düzeydeki" yatırımlarda gördüklerini belirterek, elde edilen başarıların büyümenin yeni dönemini şekillendirdiğini anlattı.

Bankacılık oturumunda da konuşan Bessent, küresel finansal krizden bu yana küçük bankaların yarısının düzenlemelerin ağırlığı altında faaliyetlerine son vermek zorunda kaldığını, buna rağmen denetimlerin 2023'te ABD tarihindeki en büyük üç banka iflasından birinin yaşanmasına engel olmadığını söyledi.

Bessent, yerel ekonomiye hizmet eden bankaların da büyük bankalarla aynı başarı şansına sahip olması gerektiğini belirtti.

"Reform odaklı kalmaya devam edeceğiz"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh da Büyüme oturumunda, enflasyonun ve büyümenin bir tercih meselesi olduğunu belirterek, "ABD'deki ekonomik büyüme güçlenmiş görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez bankacılarının kendilerine "Ülkemizin ekonomik büyüme potansiyeli nedir?" sorusunu sorduğuna işaret eden Warsh, ekonomideki talebi hesaplamak için zaman harcadıklarını anlattı.

Warsh, söz konusu oturumunda sermaye harcamaları ve verimlilik gibi konulara dair soruları ele alacaklarını anlattı.

Bankacılık oturumunda da Warsh, ABD'de kredi veren kuruluşların geniş yelpazesine ve ülkede finansal piyasaların derinliğine vurgu yaptı.

Warsh, güvenli, sağlam ve rekabetçi bir bankacılık sistemine sahip olmanın önemine işaret ederek, "ABD'de reform odaklı kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den Ekonomik Büyüme Vurgusu - Son Dakika

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