ABD'den Güneydoğu Asya'dan ithal edilen güneş panellerine yönelik tarifelere muafiyet - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Güneydoğu Asya'dan ithal edilen güneş panellerine yönelik tarifelere muafiyet

06.06.2022 20:20
ABD'den Güneydoğu Asya'dan ithal edilen güneş panellerine yönelik tarifelere muafiyet

ABD Başkanı Joe Biden, Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'dan ithal edilen güneş panellerine yönelik tarifeler için 2 yıllığına muafiyet ilan ederken, temiz enerji teknolojilerinin yerli üretimini hızlandırmak amacıyla Savunma Üretim Yasası'nın kullanılmasına izin verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'dan ithal edilen güneş panellerine yönelik tarifeler için 2 yıllığına muafiyet ilan ederken, temiz enerji teknolojilerinin yerli üretimini hızlandırmak amacıyla Savunma Üretim Yasası'nın kullanılmasına izin verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Biden'ın temiz enerji teknolojilerinin yerli üretimini teşvik etmek için harekete geçtiği aktarıldı.

ABD'nin 2024 yılına kadar yerli güneş enerjisi üretim kapasitesini 3 katına çıkarma yolunda olduğuna işaret edilen açıklamada, Biden'ın göreve başlamasından bu yana açıklanan yerli güneş enerjisi üretim kapasitesine yönelik eylemlerin mevcut 7,5 gigavatlık temel kapasiteyi 15 gigavat artıracağı kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın temiz enerji teknolojilerinin yerli üretimini hızlandırmak için Savunma Üretim Yasası'nın kullanılmasına izin verdiği bildirildi.

ABD'de şebekelerin güçlendirilmesi ve temiz enerji projelerinin desteklenmesi için kısa vadeli güneş paneli tedarikinin artırılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin yeterli enerji kaynağına erişimini sağlamak için Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'dan ithal edilen güneş panellerinin 2 yıllığına tarifelerden muaf olacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Daha güçlü bir temiz enerji cephaneliği ile ABD, özellikle Putin'in Ukrayna'daki savaşı karşısında müttefiklerimiz için daha da güçlü bir ortak olabilir." ifadesi yer aldı.

YORUMLAR
500
ABD'deki ankete göre, halkın ezici çoğunluğu ekonomi konusunda karamsar ABD'deki ankete göre, halkın ezici çoğunluğu ekonomi konusunda karamsar Körfez ülkeleri ile ABD, yeni kişi ve grupları terör listesine aldı Körfez ülkeleri ile ABD, yeni kişi ve grupları terör listesine aldı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kamboçya, Vietnam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den Güneydoğu Asya'dan ithal edilen güneş panellerine yönelik tarifelere muafiyet - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:15 Tekel bayisine giren 3 kişi, 600 bin TL değerindeki ürünleri çaldı! Hırsızlar bir de kameralara el salladı
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
18:46 Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak
18:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması sonrası memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak
18:19 Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek
18:13 Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
17:57 Rögar kapağını açan işçiler, çıkan yüzlerce böcek nedeniyle zor anlar yaşadı
17:49 Merih Demiral'a dünyanın en zengin kulübü talip oldu
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merakla beklenen Kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge açıklaması
17:08 Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 20:27:03. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'den Güneydoğu Asya'dan ithal edilen güneş panellerine yönelik tarifelere muafiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement