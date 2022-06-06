ABD'den Güneydoğu Asya'dan ithal edilen güneş panellerine yönelik tarifelere muafiyet

ABD Başkanı Joe Biden, Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'dan ithal edilen güneş panellerine yönelik tarifeler için 2 yıllığına muafiyet ilan ederken, temiz enerji teknolojilerinin yerli üretimini hızlandırmak amacıyla Savunma Üretim Yasası'nın kullanılmasına izin verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Biden'ın temiz enerji teknolojilerinin yerli üretimini teşvik etmek için harekete geçtiği aktarıldı.

ABD'nin 2024 yılına kadar yerli güneş enerjisi üretim kapasitesini 3 katına çıkarma yolunda olduğuna işaret edilen açıklamada, Biden'ın göreve başlamasından bu yana açıklanan yerli güneş enerjisi üretim kapasitesine yönelik eylemlerin mevcut 7,5 gigavatlık temel kapasiteyi 15 gigavat artıracağı kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın temiz enerji teknolojilerinin yerli üretimini hızlandırmak için Savunma Üretim Yasası'nın kullanılmasına izin verdiği bildirildi.

ABD'de şebekelerin güçlendirilmesi ve temiz enerji projelerinin desteklenmesi için kısa vadeli güneş paneli tedarikinin artırılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin yeterli enerji kaynağına erişimini sağlamak için Kamboçya, Malezya, Tayland ve Vietnam'dan ithal edilen güneş panellerinin 2 yıllığına tarifelerden muaf olacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Daha güçlü bir temiz enerji cephaneliği ile ABD, özellikle Putin'in Ukrayna'daki savaşı karşısında müttefiklerimiz için daha da güçlü bir ortak olabilir." ifadesi yer aldı.